更多罕见病用药有望纳入 2022年国家医保药品目录调整工作方案征求意见 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

国家医保局日前印发《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》，2022年6月30日前经国家药监部门批准上市的罕见病治疗药品有望纳入新版医保药品目录。 根据基本医保功能定位、药品临床需求、基金承受能力，6类目录外药品可纳入2022年国家医保药品目录调整范围，包括纳入《国家基本药物目录（2018年版）》的药品；纳入最新版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》的药品；纳入鼓励仿制药品目录或鼓励研发申报儿童药品清单，且于2022年6月30日前经国家药监部门批准上市的药品等。 值得注意的是，根据征求意见稿，独家药品的认定将以2022年6月30日为准。这意味着，将有更多新药、好药被纳入2022年国家医保药品目录。 自国家医保局成立以来，连续4次开展医保药品目录准入谈判，累计将250种药品通过医保谈判新增纳入目录，价格平均降幅超过50%。通过谈判降价和医保报销，2021年累计为患者减负1494.9亿元。 根据征求意见，2022年国家医保药品目录调整分为准备、申报、专家评审、谈判、公布结果5个阶段，并将于2022年11月公布医保药品目录调整结果。（记者彭韵佳） 编辑：阳