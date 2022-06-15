多家航司复航或增开国际航班 出境游迎复苏曙光 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

近期，海南航空、南方航空、中国国航等多家航空公司宣布新的国际航班计划。例如，海南航空计划于6月23日起复航重庆至罗马往返直飞国际航线，这是疫情以来重庆地区恢复的首条洲际定期国际客运航线。 除国内航司国际航线复航或增开外，此前，中金公司研报称，随着新冠疫苗及特效药问世，全球航空市场步入快速恢复阶段。这是否意味着我国出境游开启复苏的阀门呢？ 对此，北京联合大学在线旅游研究中心主任杨彦锋对《证券日报》记者表示，国内航司的国际航班复航是一个好兆头。2020年以及2021年中国的旅行社组织出境旅游人数大幅减少，特别是2021年中国的旅行社组织出境旅游人数仅为0．94万人次，而在2019年这一数字为6288．06万人次。停摆的出境游业务让聚焦出境游的从业者苦不堪言，而国际航线的逐步恢复也让出境游迎来复苏的曙光。 国内航司增加国际航班计划 此前，中国民航局为降低疫情输入性风险，于2020年3月29日实施了调减国际客运航班的“五个一”政策，也即每1家航空公司经营至中国大陆的任意1个国家的航线只能保留1条，且每条航线每1周运营班次不得超过1班。 有民航人士对记者表示，随着国航、南航、海航三家航司收到民航…