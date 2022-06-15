2018年，一对情侣苏州游玩，一个月后在网站上看到自己，崩溃报警酒店摄像头

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 “好奇是知识的萌芽”，但好奇心只有运用在恰当的追求上才值得提倡，如果是好奇他人的私生活进而发展出强烈的窥私欲望，采取违法犯罪手段满足自己，就令人唾弃了。 现实中有这样一批品格卑劣追求低级之人，热衷于窥私也热衷于传播，甚至不惜为牟利铤而走险去踩《刑法》的雷区，结果自然是坑自己，对于一般人来说，当发现自己的隐私权受到侵犯时首先应该想到的就是用法律武器来维护权益，羞耻感什么的都可以往后放。 2018年北京的张先生就经历了一番劫难，他怎么也想不到一次寻常的旅游竟然会导致那么严重的后果，只因住进酒店时没仔细检查下房间，不久后他便发现自己与女友的隐私被人挂到网上引起了围观，张先生差点崩溃，怒而选择了报警。 张先生和女友恋爱了一段时间，感情一直甜蜜，趁着放假准备去苏州游玩，也好增进下感情和了解，都说“上有天堂下有苏杭”，对这次出行二人充满了期待，到了苏州后便住进预先订好的某酒店情侣房间，这个房间的布置充满了自然的气息，墙上有绿植布景，是他们所喜欢的风格。 白天小情侣出门游玩，赏遍风光，晚上就回到酒店休息，在苏州度过了非常愉快的三天，景美人美，酒店提供…