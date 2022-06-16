潍坊：“文物+旅游”助推齐长城保护与利用-新华网山东频道

齐长城修筑于春秋战国时期，是我国现存有准确遗迹可考、年代最早的长城，凝聚着古代山东人民的勤劳和智慧，是海岱地区开放、包容的地域象征。近日，速豹新闻网·山东商报记者在山东省文化和旅游厅主办的“走近齐长城”媒体行活动中，走进潍坊，感受文旅融合背景下的齐长城有效保护和活化利用实践。 齐长城西起济南市长清广里村，沿泰沂山脉分水岭，逶迤东行，经肥城、泰安、历城、莱芜、章丘、博山、沂源、临朐、沂水、安丘、莒县、五莲、诸城、胶南，在黄岛入黄海。齐长城临朐段总长64.89公里，共认定22个段落、1处烽燧。 据了解，桲根腿东岭段属齐长城主线，全长5137米，高程最大落差270余米。由南端桲根腿南山三叉开始，经过燕子崖顶，顺山脊向东北方向，穿过大关水库（长城湖），至草山亭东山山顶止。其起点桲根腿南山三叉是齐长城主线、支线的交汇点，也是整个齐长城上的重要节点。该段落位于沂山风景区内，为促进文化和旅游深度融合，临朐县积极探索“文物+旅游”新模式，启动了齐长城桲根腿东岭段维修保护项目。改项目采用墙体加固、植被保护、冲沟补夯等保护措施，消除影响齐长城遗址安全的各种病害及隐患，确保齐长城有效保护和活化利用。 以文促…