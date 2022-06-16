同程旅行X湖南航空主题航班今日首飞，开启「旅行+航空」营销场景新探索 2022-06-16 13:11:00 来源: 封面新闻 6月16日上午10点，同程旅行联合湖南航空推出的“同程旅行号”主题航班在长沙黄花机场起航，首飞航线选择飞往成都。“同程旅行号”机身的彩绘设计以同程旅行品牌IP飞儿萌为核心，为广大旅客带去不一样的体验和感受。 同程旅行自2020年品牌升级以来，一直在品牌年轻化的道路上持续探索。其品牌IP飞儿萌寓意“造梦的大鱼”，传递着帮助用户实现旅行梦想的品牌愿景。此次“同程旅行号”主题航班通过全方位沉浸式的设计理念，凸显了更年轻、更有活力的品牌形象。主题航班融入了夏日专机的概念，机身的彩绘设计以同程旅行品牌IP飞儿萌进行延展，在机头、机身及机翼等显著位置用彩色喷绘呈现飞儿萌形象。同时，机舱内的餐桌板、头枕巾、行李架上也随处可见“飞儿萌”品牌元素。 除了新颖夺目的机身设计外，同程旅行联合湖南航空推出了6款飞儿萌夏日专机纪念珍藏款NFT数字藏品。该NFT数字藏品以“筑梦”“圆梦”为切入点，创意延展“机组人员+飞机乘客”的飞儿萌NFT形象，并赋予其独特的角色内涵。 对于旅客而言，飞…