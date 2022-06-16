【旅发厅、中国银联】西藏6月15起发放本地游消费券

达东村美景。 文/图 记者 张琳 为进一步提振旅游行业信心，激发旅游市场活力，推动西藏旅游经济“内循环”，由自治区旅游发展厅主办，中国银联西藏分公司、西藏高驰科技有限公司承办的“惠游西藏，魅力家乡”本地游消费券发放活动启动，于6月15日至6月30日发放第一期消费券。 据了解，第一期旅游消费券领取时间为6月15日12：00——6月17日23：00，先到先得，领完为止。如票券有结余，结合票券结余情况，延长两天进行票券发放，即6月18日、19日12：00发券，先领先得，领完为止。 如何领取 1、在藏14天以上的个人凭绿码可登录“藏易通”小程序领取100元券包1个，券包包含20元、30元、50元消费券各一张； 2、活动期间，单人单月仅可领取1次券包； 3、通过“藏易通”完成票券领取的个人，需下载注册“云闪付”APP，并完成绑卡，即可在指定商户进行票券核销。 查券路径 1、领券成功后，登录“云闪付”APP-“我的”-“奖励” -“我的票券”中查询； 2、“云闪付”账户绑定的手机号需与“藏易通”绑定的手机号一致，如个人还未注册“云闪付”账户，已领取的消费券会在个人注册完成后自动发放到账户上。 用券…