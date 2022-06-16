[携程：开启“夏日畅游节” 亲子机票上涨209%] 【品橙旅游】随着夏日气温逐渐升高、各地防疫形势呈向好趋势，大众对暑期出行的向往也逐步被唤醒。携程平台数据显示，本周暑期旅行产品搜索热度较上周继续提升60%，较上月同期提升超过9倍。 更细分来看，18-22岁的高中毕业生至大学生群体已成为暑期旅行的“先行军”，6月上旬订单量环比上月同期增长达83%，人均消费同比提升近40%。同时，暑期亲子出游意愿也呈攀升趋势，近两周亲子机票订单出现强劲复苏，环比前两周上涨209%，将远途旅行规划在暑期亲子游日程中的家庭逐步扩大。 为顺应用户日益高涨的暑期旅行热情，6月16日，携程正式启动2022“夏日畅游节”暑期营销活动；在活动中，携程将联动目的地、酒店、景区组成‘复苏者联盟’，以“夏日畅游节”为主题推出硬核补贴、爆款闪购、限时低价等多种玩法。 据了解，携程“夏日畅游节”暑期活动将持续两个月，通过分主题、有节奏的夏日旅行主题打造，并推出潮玩、亲子、避暑、情侣、国风等多元类目的旅行产品，集合用户关注度与文旅消费势能。 携程相关业务负责人介绍，本届“夏日畅游节”牵手王者荣耀IP，第一期阶段活动以“王者相伴，…