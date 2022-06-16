男子酒店收到了 “卡片服务”，连换4个不满意，男子：这谁顶得住宾馆门缝美女

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 很多男士因为工作性质原因总会出差，到了新的地方，肯定是要解决住的问题，第一选择是宾馆，或者是一些民宿，大多数人都会为了能够给自己一个更好的睡眠质量，会选择一些比较高档的宾馆。 在宾馆中不缺乏一些特色服务，就比如在夜晚，你会发现自己的门缝里突然传进来一张卡片，这张卡片上面印的大多都是一些美少女，并且带有电话号码，和各种各样的服务菜单，这个时候，如果是独身在宾馆当中，肯定会忍不住。 在网友们的好奇心之下，一名记者来到了一家宾馆，想要看一看这个所谓的特色服务到底是什么？10点左右，记者开了房间，进到房间后一直在等待着这张卡片的到来，终于在半个小时后，卡片从门缝传了进来，记者第一时间就拨打了这张卡片上的电话。 过了10分钟，来了4位美女，这4位美女一进屋就并排站好，一副“任君选择”的架势， 4位美女的穿着差不多，但是风格却差距很大，萝莉，御姐样样都有，之后记者随便挑选了一名女子就将其留下，主要目的是想要看一看这个行业当中的一些内幕，所以记者一开始直接问能不能够便宜一些？ 谁知道这个名女子直接说，自己挣的钱财并不是自己全部都要的，还要交给平台1/…