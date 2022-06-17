四川旭某新婚夫妇订了一桌2399元的婚宴，结果客人居然吃不饱婚礼宾客酒店

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 >四川旭某新婚夫妇订了一桌2399元的婚宴，结果客人居然吃不饱 旭某和他的新婚妻子在四川宜宾饭店设宴款待客人。他们选择了一张2399元的婚宴，这在本地已经很好了。可是，谁也没有料到，这位客人居然连饭都不能吃，这到底是什么情况？原来，在当天下午，宴会开始后的一个多小时里，有客人要走了，旭某夫妇见此，连忙起身相送。然而，正准备继续吃饭的一对新人，却没想到，他们的餐桌，竟然被服务员给打扫干净了。 而且，有几个人还跑到另一张桌子上敬酒，结果一看，桌子和椅子都不见了！旭某夫妇既不好意思，又生气，特意订了这么贵的菜品，就是为了让顾客们能吃得舒服一点，结果还没来得及吃饭，就被人拿走了，真是烦死了！旭某立即去找饭店经理要解释，经理尴尬地说，他们这样做是为了早点准备晚饭。当然，从目前的情况来看，这并不是一个好主意。为表示歉意，他们同意向旭某夫妇申请赔偿388元，并赠送纪念品。但旭某夫妇坚决不同意他们的处置。办一场婚礼，本来就是一件很重要的事情，却出了这样的差错，这让他们很不开心，这是他们一生的阴影，怎么能就这样结束？ 酒店员工见双方无法达成一致，便决定报…