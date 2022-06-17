【走进西藏博物馆】来这里，了解“离太阳最近的人”

【编者按】2016年12月1日，西藏博物馆闭门谢客，开始改扩建工程。历时5年，崭新的西藏博物馆即将开门迎客。新的博物馆里，36米的金顶、美轮美奂的彩绘、几千件珍贵文物，都在默默讲述这片古老大地的亘古新生。让我们一起走进西藏博物馆，感受“地球第三极”的无穷魅力。 中国西藏网讯 “在山的顶点，水的源头，山绵延、水长流，生命旺盛生长，相互依存，彼此尊重。” 这是镌刻在西藏博物馆《离太阳最近的人——西藏民俗文化展》前言上的一段话，道出了西藏独特的地理位置。 西藏，是“世界屋脊”“地球第三极”。这里地域广阔，地缘特点突出，生态环境多样，造就了多元的民俗文化特色。《离太阳最近的人——西藏民俗文化展》通过展陈人们的生活、生产习俗等，告诉观众西藏的民俗文化。 图为西藏博物馆《离太阳最近的人——西藏民俗文化展》入口处 摄影：王媛媛 图为西藏博物馆工作人员正在缝制饰品 摄影：王媛媛 对此，西藏博物馆展览部主任、民俗展览策展负责人吉如·巴桑罗布说，展览是多年来西藏民俗研究成果的集中展示。“观众看到的只是面上的一个展览，背后付出的太多了。” 筹展过程中，学术支撑和实物支撑缺一不可。为此，专班人员奔赴西藏7市地…