携程:父亲节旅行大数据 80后“奶爸”占据半壁江山

【品橙旅游】父亲节将至，携程发布父亲节旅行大数据：80后“奶爸”最多，父亲带娃的远途订单比母亲多43%，近期“父亲节”旅游产品热度增长50%，携程门店迎来“子女陪同热潮”，老年人私家团订单量上涨近两倍。 近几年父亲带娃旅行的地位逐渐凸显。携程数据显示，今年上半年的亲子游订单中，男性预订者的比例超过了四成。在以往“妈妈说了算”的旅行重地，男性的参与感话和语权逐渐突出。 父亲带娃旅行特点：热爱远方、住高星酒店、粉户外登山 从年龄来看，带娃旅行的订单中，男性年龄集中于80、70后，80后几乎占据半壁江山，上半年80后男性带娃订单占比48%，其次是70后占比23%,90后占比19%。 值得一提的是，父亲更喜欢带娃“去远方”。上半年父亲带娃的旅游订单中，远途订单占比42%。比母亲38%的比例多出四个百分点。上半年父亲预订远途亲子游的订单量也比母亲多43%。 携程数据显示，上半年奶爸们最喜欢“遛娃”的目的地是：北京、成都、广州、上海、重庆、深圳、杭州、三亚、武汉、长沙。 此外，父亲带娃旅行更喜爱订高星酒店，从亲子酒店数据来看，父亲预订高星酒店的订单量比女性高61%。 从景区类型来看，父亲更喜欢带娃…