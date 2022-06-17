【划算哭了】9元的欢乐谷/99元的环球影城！机票/酒店/门票/租车/火车票，各种立减_E旅行网的专栏文章_微信文章_今天看啥

终于来了！「无忧行618大促」最后冲刺！一大波机票/火车/酒店/门票/租车立减券9元起欢乐谷/99元起北京环球影城门票秒杀大牌美妆护肤品海外直邮……老规矩，先领券！1、活动期间每天上午10点直接领机票：300-10、500-20酒店：400-50火车票：30-8门票：100-20租车：200-50加码大券和秒杀，今天明天可领！2、6月17日10、16、20三个整点抢门票：200-50租车：500-2003、6月18日10、16、20三整点神券返场机票：500-50酒店：500-100火车票：50-18门票：200-50租车：500-2004、6月18日12点秒杀深圳/南京欢乐谷门票：券后9元起北京环球影城门票：券后99元起火车票券包：30元(5元X6张)门票券包：120元(20元X6张)所谓券多不压身，有用的都领着！比如门票，这次大促中不少热门城市热门景点本身就有折扣，再叠券那就是折上再减！以深圳欢乐谷为例，无忧行成人票活动价214100 文章原文内容无法展示，请购买VIP后获取原文链接； 或者 使用第三方RSS订阅工具获取原文链接