[话说北京东四七条的那些人和那些地儿_腾讯新闻] 话说，在热闹的东四北大街上，路东靠近张自忠路和十条的十字路口儿不远，有一条如今很容易被路过之人所忽略的胡同儿，就是东四七条。 我从1958年3岁起，在东四七条一直住到上世纪九十年代，也算是东四那边儿的老人儿了！当年东四一带和东四七条胡同儿里的很多场景，至今仍历历在目！ 前些年，每当我去采访时经过东四那一带的时候儿，便一定会抽空儿回到东四七条，在胡同儿里走一遭；还会回到当年住过的院子里去“寻根”；每当此时，当年的很多往事便一幕幕地浮现在眼前。 知道了大概的地理位置，还是先介绍一下儿东四七条周边儿的环境吧： 胡同儿西口儿马路斜对过儿就是“东四旅馆”，当年算是大“旅馆”（相当于今天的“酒店”）了，后来还曾做过“北京市政协”办公地点。我上世纪八十年代在“中国戏剧家协会”工作时，几乎每天晚上都要去观摩包括戏曲（京剧、评剧、昆曲、越剧及各地的地方戏）、话剧、歌剧等在内的各种舞台剧，而我们乘坐的那辆漆成红色带乳白色横条儿、圆头圆脑的斯柯达大轿车，就长期停放在“东四旅馆”门口儿的小广场上；基本上都是“‘东四旅馆’门口儿上车”。 “东四旅馆”的南边儿是个…