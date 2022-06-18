最新！中国驻西班牙大使馆发布重要提醒，速看留学旅行留学人员西班牙_手机网易网

每经编辑：李泽东 6月18日，中国驻 西班牙 大使馆微信号发布提醒。 暑期已至，假期人员流动和聚集频繁，中国驻西班牙使馆提醒在西 留学 人员： 暑期生活务必绷紧安全这根弦，安全第一，健康第一，确保自身生命和财产安全。 （西班牙风景图）图片来源：视觉中国 VCG111178024065 一、慎重考虑感染风险，尽量做到“非必要，非紧急，不 旅行 ”。如需外出，请注意疫情防护，正确佩戴口罩，快递及采购物资入门前做好消杀工作。 二、天气炎热，请及时补充水分，注意防暑防晒。如有开车的同学，请加强车辆维护保养，避免因暴晒导致爆胎、自燃。 三、加强住所的安全防范，出门关闭门窗。请注意电气安全，合理使用家电器具。避免家中存放大量现金，妥善保管个人证件。 四、不涉险，不冒险，切勿到无安全设施、无救援人员的水域游泳或玩水，参加各种野外活动避免冒险。 五、保持身心健康。请合理安排学业和生活，舒缓精神压力，积极参加学校和学联组织的文娱活动，与国内亲人保持联系。留学人员之间要相互关心帮助。最后，祝各位同学暑期愉快，健康留学、平安留学！ 每日经济新闻综合中国驻西班牙大使馆微信号 特别声明：以上内容(如有图片或视频…