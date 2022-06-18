[旅游 从柏里村到柏里水乡 西柏坡迎来文旅新地标_TOM旅游] [旅游 从柏里村到柏里水乡 西柏坡迎来文旅新地标_TOM旅游] 商户入住、场地清扫、物品准备 近日，河北省平山县西柏坡镇柏里村的村民格外高兴，在柏里村旧址上新建的柏里水乡景区将于6月18日开门迎客，进入试营业。 据了解，受自然条件和 交通闭塞 等因素限制，曾经的柏里村生产生活方式落后，大多数村民仍住在建于上个世纪 50 年代的土坯房中，是老区有名的贫困村，人口“只出不进”。党的十八大以来，在国家政策的指引下，河北省委省政府着手推动西柏坡革命老区的发展。康旅控股集团（简称康旅集团）跟随政府的脚步致力于柏里村的脱贫攻坚。 2013 年，康旅集团启动柏里新村和新民居建设。随后帮助几十户村民搬进新村，住进新房。崭新的柏里新村，一座座二层小楼错落有致，窗明几净，开启新生活的村民们脸上洋溢着幸福的笑容。 “柏里水乡西倚太行，环拥滹沱，地处革命圣地西柏坡腹地，拥有红色文化、太行民俗文化等多重文化基因。”康旅集团董事长刘江敏介绍，在国家战略引领下，康旅控股集团历经十年匠心筹划，总投资 10.8 亿元，建成集生态休闲、特色民宿、会议会展、研…