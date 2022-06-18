[溜背/跨界/旅行 全新皇冠更多消息曝光_深圳热线] [溜背/跨界/旅行 全新皇冠更多消息曝光_深圳热线] [爱卡汽车海外新车原创] 日前我们获悉，丰田全新一代皇冠将提供多种车型供选，包括溜背轿跑车、旅行车以及跨界车型。新车将基于TNGA前驱平台打造，于7月15日正式发布。 【新一代皇冠假想图】 据悉，日本经销商已经见到了全新皇冠的实车，首次亮相的车型是四门溜背轿跑版，整车尺寸为4930*1840*1540mm，轴距为2850mm。外观将采用类似bZ4X的前脸设计并配备贯穿式尾灯。未来变身成全球车型的皇冠，将提供多种车身造型以满足不同地区的需求，包括溜背轿跑车、旅行车以及跨界车型多种可选。 【新一代皇冠假想图】 在动力方面，由于新车基于TNGA前驱平台打造，因此2.5混动和插混动力是可选选项。此外高配车型还提供2.4T发动机供选，高配车型还有望搭载四驱系统。 编辑点评：皇冠复活了，不过那些被人津津乐道的元素似乎一个都没剩下。不论是后驱还是官车属性，显然与丰田将来的战略方向并不合拍。根据描述来看，新一代皇冠看起来像是一台年轻版的，挂着“牛头标”的雷克萨斯ES。作为全球车的它到底如何与凯美…