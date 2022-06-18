[旅游 沿着黄河遇见海！2022年“好客山东游品荟”启动_TOM旅游] [旅游 沿着黄河遇见海！2022年“好客山东游品荟”启动_TOM旅游] [旅游 沿着黄河遇见海！2022年“好客山东游品荟”启动_TOM旅游] 6月16日,“沿着黄河遇见海”新媒体联合推广活动暨2022年“好客山东游品荟”启动仪式在山东举行。 山东省文化和旅游厅二级巡视员王春生表示，本次“ 沿着黄河遇见海 ”新媒体联合推广活动是在文化和旅游部资源司的指导下，中国旅游新媒体联合体成员单位共同发起的宣传推广主题活动。 活动期间，相关成员单位将共同发布“沿着黄河遇见海”主题高质量文旅产品，制作优质视频、短视频，开展线上宣传及线下采风活动等，多角度多形式展现黄河文化及海洋文化旅游资源，推动相关产品业态创新，进一步传承和保护黄河、海洋文化，推动沿黄、沿海区域旅游业发展，有效释放文旅消费潜力、提振市场信心。 “好客山东游品荟”是近年来山东省文化和旅游厅重点打造的暑期文旅活动品牌，今年将继续借助国内大型在线旅行商，集中汇集、展示、推广山东高品质文旅产品，推出秒杀、特价、红包等优惠措施活动，同时创新利用头部网络平台，聚焦山东特色网…