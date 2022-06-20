【孟加拉】孟加拉──泰戈尔笔下的金色国度 副刊 旅游 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines

我一个人坐在商店前的五脚基上，百无聊赖地凝视着黑暗的街道。在整个城市迎来第一缕晨光前，街道上已经人头攒动，头顶功夫了得的小子在货车下卸货，精瘦如柴的身体爆发出与身材不成正比的力量；人力三轮车夫在街边一扫昨日的尘埃，期盼能在今天招揽更多的生意；随意生长的电线底下，两个大男人吃力地推着满是货物的人力车。突然，一名蓄着大胡子的老者，不知从哪儿拉来一张板凳在我身旁坐下，饶有兴趣地向我接连发问，引得好奇的路人停下脚步上前围观…… 孟加拉，大概一直都是如此朝气蓬勃的国度。 ADVERTISEMENT 在首都达卡（Dhaka）的老城里，街道上永远都是黑压压的人群，卖槟榔的流动小贩踩着人字拖在店铺前兜售；无所不在的人力三轮车，叮当叮当地穿梭在没有尽头的车水马龙里；一些男人赤裸上身蹲在街边自在地洗澡；头顶米袋的青年在卡车上汗流浃背地卸货；蓄着橘色胡子的大叔坐在街角一处，石头一垒，就是一个炸咖哩角的炉灶；娇小的杂货铺犹如保安亭般随意立在沟渠旁；几个童工揉着惺忪的睡眼四处送茶送饭；一辆人力针车架在尘土飞扬的街角，缝缝补补地养育着一家人……达卡的市井百态，随着老城独有的韵律一一投射在坑坑洼洼的阡陌巷弄里，没有…