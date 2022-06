Insta360 ONE RS体验：旅游、运动的绝佳拍档_新浪科技_新浪网

市面上的运动相机品牌不算多,但是也不算少,最具代表性的、或者最为广大国内用户所熟知的莫过于Insta360、Go Pro、和大疆这三大品牌。 而今天胖胖评测的这款产品便是Insta360于2022年3月刚刚推出的新品——Insta360 ONE RS,胖胖之所以购买这款产品主要是由于其模块化的灵活设计,通过更换镜头以应对不同的拍摄场景,大大增加了实用性和可玩性。 Insta360 ONE RS包含三大版本,分别为基本版(单4K广角增强镜头)、双镜头版(4K广角增强镜头+5.7K全景镜头)、以及徕卡版(1英寸大底广角镜头),胖胖手中的便是可玩性和应对场景更多的双镜头版。 外观:模块化设计,轻松上手 打开包装,我们便能看到Insta360 ONE RS双镜头版内部丰富的配件,包含主机、4K广角增强镜头、5.7K全景镜头、电池、全景镜头保护套、保护边框、Type C充电线、说明书、以及擦机布等等。 由于我购买的是标准版,不包含micro SD卡,因此单独购买了一张三星128G micro SD卡,才65元,很便宜,如果觉得麻烦的可以购买Insta360提供的Vlog套餐版本。micro SD…