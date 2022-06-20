男性预订亲子游比例超四成 正成为旅游新势力 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

“他”带娃获得了关注。6月19日，伴随“父亲节”的到来，部分旅游平台发布了父亲节旅行大数据。携程数据显示，今年上半年的亲子游订单中，男性预订者的比例超过了四成。“80后奶爸”成为近年来带娃旅行的新势力。从旅游特点上看，父亲更喜欢带娃去户外、山岳类景区拥抱大自然等。随着父亲带娃旅游比重的上升，以往“妈妈说了算”的旅行重地，如今男性的参与感话和语权逐渐突出。 男性预订亲子游比例超过四成 “父亲节”， 来一场“爸”气十足的出游，成为不少旅游企业营销的口号，而与父亲有关的出游也是受到业界关注。据携程发布的父亲节旅行大数据，今年上半年的亲子游订单中，男性预订者的比例超过了四成。显然，近几年父亲带娃旅行的地位逐渐凸显。 从年龄来看，带娃旅行的订单中，男性年龄集中于“80、70后”。“80后”几乎占据半壁江山，上半年“80后”男性带娃订单占比48％，其次是“70后”占比23％，“90后”占比19％。 “80后”的任先生告诉北京商报记者：“我平时工作比较忙，一直都是孩子的母亲在带他，为了和孩子增进感情，我会选择在周末的时候带他出门旅行，等到了寒暑假的时候，我们会去远一些的地方，看着孩子开心我也非常欣慰…