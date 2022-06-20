东北边陲：乡村要振兴 产业兴旺是关键(图) 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

黑龙江宁安市渤海镇上官地村水稻喜获丰收，稻农在晾晒场工作。王志军摄 “我的家在东北松花江上，那里有森林煤矿，还有那满山遍野的大豆高粱……” 在中国辽阔的版图上，东北三省黑龙江、吉林、辽宁雄踞“鸡首”，是重要的老工业基地和粮食主产区。随着新一轮东北振兴和乡村振兴战略的开展。东北三省爬坡过坎、滚石上山，一幅幅奔向全面小康的新画卷正在东北大地徐徐展开。 江水悠悠，沿长白山余脉顺势而下，几番折缓，在辽东南的群山中徜徉流出，沿城而过，汇入黄海浪涛。 鸭绿江，辽宁丹东人的“母亲河”，抗美援朝，让红色边城因此而闻名四方，生态旅游，让秀丽风景在此大放光彩。 作为全国最大的边境城市，近年来，丹东充分利用沿江、沿边、沿海的生态资源，一方面因地制宜发展生态农林产业，一方面深入实施全域旅游，逐步形成边境、红色、生态、温泉、江海五大旅游集群。 全面贯彻新发展理念，丹东始终坚持生态立市、绿色发展，努力使绿色成为城市最厚重的底色、最鲜明的特质和最持久的优势。通过一系列的治理与保护，丹东市生态环境得到明显改善，地表水环境质量状况位列东北地区首位，空气质量、林地面积位列辽宁省首位，生态环保理念已然深入人心。 乡村要振兴…