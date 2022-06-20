暑期出行大数据：成都、广州、重庆最受欢迎 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

6月18日，去哪儿发布暑期档出行大数据，旅游市场加速复苏势头强劲。6月1日至15日，全国酒店预订量较5月后半月环比增长超过一倍，最受欢迎的暑期档旅游城市前十名是：成都、广州、重庆、深圳、杭州、长沙、西安、武汉、昆明、乌鲁木齐。 从酒店预订量来看，部分城市今年暑期的预订量已经超过去年同期。特别是非省会城市，酒店预订量增幅快于省会城市，显示了省内本地游、周边游的强劲需求，以及文旅资源向下挖潜的巨大空间。 从搜索热度来看，最热门的酒店目的地还包括许多避暑胜地，如四川阿坝、安徽黄山、湖北神农架、浙江舟山等。 根据去哪儿大数据，近一周，暑期机票预订量环比上一周增长近3倍，学生群体火车票预订量环比上一周增长七成，景区门票预订量上涨幅度近六成。 从数据来看，今年暑假热门旅游线路有点儿“野”，包括北疆独库公路穿越游、腾格里沙漠徒步游、呼伦贝尔硬派草原穿越游、丽江大理泸沽湖私家团、稻城亚丁游等。 从供应端和市场调研来看，今年研学、义工的暑假产品类型销量增幅较高。研学产品的消费人群主要偏向中小学生，主打博物馆类研学、自然露营徒步类；针对高中生，主打义工＋旅行，如藏香制作、水质检测、藏文化及语言课堂、唐卡绘…