马来西亚夜市，风味小吃五花八门，体验马六甲夜生活的好去处_旅游_乐玩君_小食

早几年，出国旅行的人非常多的。因为国内大家的收入高了，经济水平越来越好，就喜欢到国外去看看眼界，增长一下见识。 作为中国人最喜欢的旅游目的地之一，马来西亚的话题总是不断。 马来西亚有槟城、马六甲、吉隆坡、仙本那和沙巴这些都是我们耳熟能详的热门旅游城市了。 其中马六甲对中国人来说，肯定是最熟悉的，因为几百年前，郑和下西洋，船队就六次到访马六甲，并且在此休整、补给。 马六甲于2008年被联合国教科文组织正式列入世界遗产名录。来马六甲旅游，想要深入体验当地人的生活，夜市，是一个不错的切入点。 马六甲城市里面，每天，不同的地方有不同的特色的夜市，正常夜市从下午5点半开始，直到凌晨四点才结业。 夜市里面可以吃到各种鲜炸水果汁，再到海鲜，都应有尽有。 这些食物大多数都是物美价廉的，品种五花八门，有华人的小食，马来人的小食，夜市还可以品尝到许多手工制作的风味小吃，喧哗的人声、聊天声，灯光、音乐为这夜晚增添了无穷的魅力。 今天，乐玩君来给大家介绍这个夜市，是华人顾客多，口碑之好超出很多人的想象，可以说得上是一个零差评的夜市。 一共有多达40个商位，几乎集合了所有的马六甲特色美食， 从鱼胶面、手工面粉糕…