[旅游｜透心凉、心飞扬_TOM旅游] 炎夏降临，来袭，安徽发布全省漂流指南，给亲水游客带来便利。 淮南八公山，游玩不仅可以爬山观景，还可以体验刺激清凉的水上漂流，给炙热的夏天降个温。乘坐橡皮艇，顺着水流，沿着滑道，穿过林海。 在高空乘坐滑道，只需抓紧皮筏两端的扶手，就能急速下滑，就像坐过山车一般，这正是玻璃漂流滑道的刺激之处。脚下是透明玻璃，四周是无边际设计，毫无视觉阻挡。让人尽情穿梭在丛林中，在保证安全的前提下享受加倍的刺激。 霍山大峡谷 落差高达160米，最大单体落差为19米的漂流路段，只要坐上皮划艇，就能开启全长8公里的劲爽之旅。霍山大峡谷有着华东地区最大的漂流规模，同时也是华东地区唯一6人单船乘坐和专设儿童、老人漂流段的 水上运动娱乐项目 。 河水质地清莹，上游一路奔驰俯冲，乘风破浪，白沫飞溅。水经下游平滩时，小鱼来去，清澈见底，水上大战即将在这里打响。超大玩水区域，纵享清凉，水枪、水盆齐上阵，只管闭上眼使劲泼！ 芜湖马仁奇峰的丛林破雾漂流，是华东首个带有互动体验的 森林滑水项目 。 全长800米，一路穿越整片槠树林、马仁古刹、清凉竹海。全程树木遮荫，山风拂面，好生惬意。 皮筏…