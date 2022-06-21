200万元宝安区文体旅惠民券来了旅游体育_新浪科技_新浪网

晶报讯（记者 柯季 通讯员 张媛媛 邓晓偲）6月18日，宝安区“一键预约”平台上线暨“宝安文体通”启动仪式在宝安体育场举行。即日起，市民可关注“宝安文体通”微信公众号，在主页面点击“一键预约”，就可乐享宝安区“文化、体育、旅游”一站式公共服务。值得一提的是，今年6月至8月间，宝安将通过“宝安文体通”平台向全社会发放总金额为200万元的宝安区文体旅惠民券。 宝安区文化广电旅游体育局局长冯颖霞表示，“宝安文体通”将全市符合条件的体育场地设施同步接入“i深圳”一键预约平台，实现市区联动，市民足不出户就可以享受场馆预订、活动抢票、云上观赛等公共文化体育服务。接下来，宝安区文化广电旅游体育局还将进一步丰富场馆资源、完善平台功能，全力促进宝安体育消费城区打造，持续丰富市民精神文化生活。 在“双区”驱动的历史性机遇和深圳“一路向西”的发展大势之下，位于黄金湾畔的宝安，辖区内的文体设施建设也在全面提速。“宝安1990”的启用，体育场所设施的遍地开花，校园篮球场、社会足球场的增多，都让居民日常休闲、锻炼有了更多的选择、更好的去处。为实现文体旅资源的“一目了然” ，“宝安文体通”微信公众号打通线上线下，总…