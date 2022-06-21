3D视觉龙头奥比中光即将科创板上市：千亿“追光”赛道领跑者 成就技术护城河 _ 东方财富网

3D视觉感知市场走到了爆发前夜，一条千亿赛道进入资本和公众视野。 根据法国市场研究与战略咨询公司Yole发布的全球3D成像和传感市场 研究报告 ，2019年全球3D视觉感知市场规模为50亿美元，且市场规模将快速发展，预计在2025年达到150亿美元(约合人民币1006亿元)，2019-2025年复合增长率约为20%。 在中国，3D视觉感知产业是一个新兴行业，经过近十年的探索、研发及应用，形成了一条包括上游、中游、下游和应用终端的产业化链条。2013年， 奥比中光 与国内3D视觉感知产业一同诞生，如今已成长为最具代表性的国产3D视觉感知整体技术方案提供商。 9年后的当下，新一轮聚焦3D视觉感知行业的融资热潮开启，今年来多家处于产业中游不同细分市场的方案商获市场追捧，其中不乏在A轮及A+轮即获亿元融资的初创企业。 中游厂商受到资本青睐并非偶然——由于直接进行3D视觉感知产品研发，产业链中游3D视觉感知方案商同时对接上、下游企业，因此对3D视觉感知技术拥有最为全面的系统级理解能力，是整个产业链中最为重要的环节。 未来数以亿计的终端都将成为越来越智能的类“ 机器人 ”，拥有语音感知交互能力(“…