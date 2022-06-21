ETF基金日报（6月20日）：旅游、家电ETF大涨，提振旅游消费信心，把握家电需求端复苏、盈利改善节奏_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

一、证券市场回顾 同花顺数据显示，昨日(06月20日,下同)， 上证综指 日内下跌0.04%，收于3315.43点，最高3333.9点； 深证成指 日内上涨1.27%，收于12487.13点，最高12587.95点； 创业板指 日内上涨1.99%，收于2710.14点，最高2741.59点。北向资金由上个交易日的流入91.68亿元转变成流出97.03亿元。 二、ETF市场表现 1、股票型ETF整体市场表现 昨日股票型ETF收益率中位数为0.91%。其中按照不同分类，规模指数中嘉实创业板ETF收益率最高，为5.55%；行业指数中广发中证全指家用电器ETF收益率最高，为3.31%；策略指数中西部利得创业板大盘ETF收益率最高，为2.33%；风格指数中大成深证成长40ETF收益率最高，为1.96%；主题指数中弘毅远方国证民企领先100ETF收益率最高，为6.73%。 2、股票型ETF涨跌幅排行 昨日股票型ETF涨幅最高的3支ETF及其收益率分别为：弘毅远方国证民企领先100ETF(6.73%)、嘉实创业板ETF(5.55%)、富国中证旅游主题ETF(3.67%)。涨幅前10详情见下表: 昨日…