西藏拉萨市达孜区：油菜花开 景美如画

元代黄庚《田家》有诗云：流水小桥江路景，疏篱矮屋野人家。田园空阔无桃李，一段春光属菜花。而青藏高原的油菜花，开得总是晚一些。仲夏时节，正是拉萨油菜花盛开之时，跟随记者的镜头一起去西藏自治区拉萨市达孜区欣赏油菜花田吧！ 一到达孜区，便可看到公路两边都是油菜花。记者来到塔杰乡巴嘎雪村的油菜种植地，顿时被眼前的景色吸引，这里层层叠叠的油菜花海黄绿相映，在阳光的照耀下绚丽夺目，将大地渲染成“金黄海洋”，微风吹拂下，黄花绿叶的油菜花摇曳着曼妙身姿，清新婉约，当你置身油菜花海中，花香扑面而来，让人心旷神怡。 远处的油菜花与民居错落有致、“不分彼此”，加上蓝天、白云，构成属于夏季高原的一幅绝美乡村画卷。“人在画中游”，无论人或物，都是这幅“画”中不可缺少的一环。 据了解，达孜区五乡一镇共种植油菜3200余亩，每年从5月中旬开始，油菜花便陆续开放，最佳观赏期为6月下旬至7月中下旬，花期1个月左右，现在已经进入全盛时期。工作之余，抽个时间，和亲朋好友一起去达孜区油菜花海打卡吧。 此外，提醒前去拍照打卡的游客，在观赏油菜花时一定要注意：油菜花不仅是观赏植物，还是农作物，最好远观，不要随意践踏或者攀折。同时…