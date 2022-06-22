6月21日更新！北京朝阳这些区域调整防控措施酒店新冠肺炎朝阳

新京报讯 据北京朝阳客户端官微消息，截至6月21日18时，经市区疾控专家综合研判，朝阳区以下区域调整防控措施。 解除管控措施： 1、崔各庄乡草场地7号、草场地3-50号（封控区除外），奶东村8排6-10号、9排6-10号（封控区除外）、10排6-10号； 2、三里屯街道春秀路速8酒店，向日葵酒店，喆啡酒店，春秀路东秀招待所，SOHO桔子酒店，盒子空间三里屯酒店； 3、呼家楼街道呼家楼农丰里小区东侧平房区，小巢酒店，呼家楼农丰里小区7号楼、8号楼，小庄6号院2号楼、3号楼； 4、王四营乡小海子村54号，小海子村32-58、63、66号院（封控区除外）及区域内其他楼宇； 5、左家庄街道北京九月天宾馆有限公司（北京西柚旅馆）； 6、劲松街道华腾园小区除封控区外其他楼宇（包括底商）； 7、建外街道光华里2号楼（金茂公寓），光华里3、5、6号楼光华里，光华里8-15号楼，17-21号楼，30号楼，乙2楼及平房区（光华里二建平房，光华里18号楼北侧平房，光华里31号院平房）； 8、平房乡华纺易城西区除封控区外其他楼宇（包括底商），泓鑫家园小区5号楼； 9、黑庄户乡东旭花园3144-3272住宅（封…