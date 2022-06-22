郑州首批供地收金约107亿 龙湖、保利溢价拿地土拍_手机网易网

6月22日，郑州市2022年首批集中供地正式开拍，本次共出让土地15宗，最终2宗溢价成交，13宗底价成交，共收金106.74亿元，总出让面积663259平方米。 分区域来看，15宗地块其中管城区4宗、金水区3宗、中原区3宗、高新区2宗、郑东新区2宗、惠济区1宗，二七区、经开区未有供地。 从成交结果来看，郑地集团接连拿下5宗地块，龙湖、越秀、万科、保利发展、碧桂园也各有所获。 图片来源：中指研究院 在此次 土拍 中，2宗溢价成交的地块分别由龙湖、保利发展竞得。其中，龙湖拿下郑政出〔2022〕3号（网）地块，成交价约9.35亿元，溢价率约12.2%。该地块位于童心路南、文德路西，土地面积约5.55万平方米，土地性质为城镇住宅兼容零售商业、餐饮、旅馆。 保利发展以13.09亿元竞得郑政东出〔2022〕3号（网）地块，溢价率约8%。该地块位于三全路南、龙润西路东，土地面积约3.73万平方米，土地性质为城镇住宅用地。 此外，万科以底价约4.22亿元竞得位于政和路南、二砂中路东的宅地，土地面积约1.82万平方米。碧桂园则拿下位于弯月西路南、欢河路东的宅地，成交价约3.86亿元，土地面积约2.83万…