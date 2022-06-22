郑州首批集中供地15宗地收金106亿元 国企央企仍为拿地主力 _ 东方财富网

6月22日，河南省郑州市2022年首批集中供地正式开拍，本次共出让土地15宗，最终2宗溢价成交，13宗底价成交，共收金106.74亿元，总出让面积663259平方米。 2宗溢价成交的地块分别被 龙湖集团 和 保利发展 竞得。 郑政出〔2022〕3号(网)地块被 龙湖集团 以9.35亿元摘得，成交楼面价4810元/平方米，溢价率12%。该地块起始价8.33亿元，起始楼面价4288元/平方米。该地块位于童心路南、文德路西，建设用地面积55538平方米，规划建筑面积194382平方米，用地性质为城镇住宅兼容零售商业、餐饮、旅馆(地下交通服务场站用地)。 郑政东出〔2022〕3号(网)地块由 保利发展 以13.09亿元竞得，成交楼面价20663元/平方米，溢价率8%。该地块起始价12.12亿元，起始楼面价19132元/平方米。该地块位于三全路南、龙润西路东，建设用地面积37264平方米，规划建筑面积63349平方米，用地性质为城镇住宅(地下空间为交通服务场站用地)。 从此次拿地的企业性质来看，国企和地方性城投公司依旧是拿地的 主力 军。 在成交的15宗地块中，超过一半的地块都被国企和地方性城投…