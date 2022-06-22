在“方寸之间”为新市民、青年人打造居住空间

12平方米、18平方米、27平方米，这是深圳市保障性租赁住房小户型设计竞赛设定的3个套内面积段。为解决新市民、青年人等群体的住房困难问题，去年，深圳市开展保障性租赁住房小户型设计竞赛，发挥社会各界创造力，在“方寸之间”打造探索“小而美、美而精、精而实”的居住空间。 近年来，深圳市把大力发展保障性租赁住房作为推动解决大城市住房突出问题的突破口，优化调整住房保障和供应体系，将原出租的人才住房、符合条件的产业园区配套宿舍和享受政府优惠政策的市场租赁住房等归入保障性租赁住房，缓解了新市民、青年人等群体的阶段性住房难题。 “十四五”期间建设40万套 新市民比重大，非户籍常住人口占比达到71%；青年人多，全市常住人口平均年龄32.5岁；住房租赁需求大，租房人群在常住人口中占比约77%…… 对于深圳这座人口年轻的城市来说，发展保障性租赁住房，既可以补齐住房租赁市场结构性供给不足的短板，帮助新市民、青年人等缓解住房困难，还可以为城市可持续发展提供支撑。 2021年12月，深圳市成立了由市长任组长，市直部门、各区政府以及相关单位共26个成员单位组成的领导小组，负责全市保障性租赁住房的建章立制、统筹决策、…