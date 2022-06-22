新京报 好新闻，无止境

新京报讯 （记者饶舒玮）6月22日，河南省郑州市今年首批集中供地收官。此次供地计划出让15宗地块，全部成交，其中2宗地块溢价成交，13宗地块底价成交，总成交价约106.74亿元。从成交结果来看，郑地集团接连拿下5宗地块，龙湖、越秀、万科、保利发展、碧桂园也各有所获。 在此次土拍中，2宗溢价成交的地块分别由龙湖、保利发展竞得。其中，龙湖拿下郑政出〔2022〕3号（网）地块，成交价约9.35亿元，溢价率约12.2%。该地块位于童心路南、文德路西，土地面积约5.55万平方米，土地性质为城镇住宅兼容零售商业、餐饮、旅馆。此外，保利发展以13.09亿元竞得郑政东出〔2022〕3号（网）地块，溢价率约8%。该地块位于三全路南、龙润西路东，土地面积约3.73万平方米，土地性质为城镇住宅用地。 此外，万科以底价约4.22亿元竞得位于政和路南、二砂中路东的宅地，土地面积约1.82万平方米。碧桂园则拿下位于弯月西路南、欢河路东的宅地，成交价约3.86亿元，土地面积约2.83万平方米。 中指研究院河南公司总经理梁波涛表示，此次土拍是在郑州出台楼市“19条新政”以及重启棚改货币化安置、“房票”安置的背景下进行…