郑州土拍：龙湖、保利溢价出手，半数由国企兜底

（文/张志峰 编辑/马媛媛）6月22日，郑州因疫情迁延日久的2022年首批集中土拍终于到来，15宗地块全部成功出让，一日揽金106.74亿元，整体溢价率1.9%，总出让面积66.33万平方米。 近日，关于河南楼市的消息不断，引发全国范围内广泛关注，先是房票安置政策被常熟、宁波、宿迁、绍兴等多地跟进，后有建业高价以小麦、大蒜等农作物换房，吸引了不少目光和声音。 巨大压力之下，郑州此次土拍可谓诚意满满，15宗挂牌出让地块全部为涉宅用地，也成功吸引了碧桂园、龙湖、万科等众多房企参与。不过，最终半数地块由本土国资参控股企业以底价竞得，兜底情况仍未明显改善。 仅2宗溢价，无一触顶 本次土拍延续二线城市土拍市场的疲软态势，最终15宗地块无一触发熔断价格，仅2宗地块为溢价成交，分别由龙湖与保利竞得，其余如万科、碧桂园、越秀等知名房企均有斩获。 要知道，自去年下半年至今，民营房企现金流压力迅速加大，全国土拍市场随之形成大型央企争夺热门地块、地方国资兜底局面。 在此情形下，即便如碧桂园、龙湖、万科等头部民营和混合所有制房企，亦不得不节衣缩食、鲜少露面公开土地竞拍市场。这次三家房企齐齐现身，各有斩获实属罕…