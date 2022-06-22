亚朵再次更新赴美上市招股书招股书亚朵酒店客房携程_手机网易网

北京商报讯（记者 关子辰 张怡 然）6月22日， 亚朵 酒店 再次向美国证监会提交更新后的 招股书 。招股书中提出，2019年-2021年，亚朵净营收分别为15.7亿元、15.7亿元、21.5亿元；净利润分别为6083.1万元、3782.2万元、1.4亿元。 酒店数量方面，截至2021年12月31日，亚朵旗下有745家酒店，覆盖全国138个城市， 客房 数量超过8.66万间；筹建酒店数量338家，客房数量接近3.8万间。 会员数量方面，截至2021年底，A-Card忠诚度计划注册会员数量累计超过3000万，2021年，亚朵向A-Card会员销售了近39.7%的间夜量。 此外，2021年， 携程 为亚朵带来了5.88亿元的酒店预订额，同比增长128%；携程向亚朵收取的预订服务费为2127.6万元，同比增长47%。 据悉，这已经不是亚朵第一次更新招股书。去年6月，亚朵曾正式递交美股IPO招股书，同年8月，亚朵酒店再次向美国证券交易委员会提交更新的招股书。屡次更新美股IPO招股书也表明其并未放弃赴美上市的计划。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发…