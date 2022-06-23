61％毕业生租房不到20平米，土地财政转型，楼市良性循环提上日程_腾讯新闻

租售不均，是房地产出现诸多问题的根源。 时值“最难毕业季”，我看到了一份数据。 6月22日澎湃报道，贝壳研究院发了一份《2022毕业季租住痛点调查报告》。 在本次调查中，有过半（50.2%）受访毕业生表示，其租房面积小于20平方米。 总结发现，城市能级越高，租金水平越高，毕业生租住的房屋面积就越小。 一线城市中，有61%的受访毕业生租住面积不超过20平方米，而二线及以下城市这一占比为47%，差距显著。 有近七成毕业生每月支付租金在2000元以内，超九成毕业生每月支付租金在3000元以内。 这涉及到了“房租收入比”。 30%是房租收入比的“幸福分割线”，首次租房支出一般需要一次性支付租金、押金、中介服务费等费用，本次调研显示，近20%的毕业生感觉房租压力“非常大”，其中“押一付三服一”占比近15%，相当于一次付五个月房租，资金压力较大。 全国2022年高校毕业生数量约为1076万人，同比增长18.2%。 毕业生的绝对量，与同比增长速度，全部达到历年来最高。 汹涌人潮，在大城市租房蜗居，赶上了各种困难模式叠加的2022年，这一届的年轻人，殊为不易。 之所以大城市租房面积小，说到底，还是供应…