退市启示录之腾邦国际： 沉疴难起终离场腾邦国际国际航空运输协会旅游_新浪科技_新浪网

6月22日，腾邦国际披露公司股票终止上市暨股票摘牌的公告，成为创业板今年第一家退市公司。 这家成立24年、在A股市场挂牌11年的老牌公司，因2021年末经审计净资产为负值且2021年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，触及股票终止上市情形，黯然告别A股市场。 从曾经风光无限的国内“票代龙头”，到主营业务停摆、严重资不抵债的退市企业，错判金融业务风险、内部控制形同虚设导致沉疴难起，或是腾邦国际在A股走向终结的关键词。 看似华丽的“多元化”之路 腾邦国际成立于1998年，以机票代理业务起家。2011年2月，腾邦国际在深交所创业板上市，被称为“中国商业服务第一股”，是彼时国内最大的航空客运销售代理企业之一。公司依托电子商务技术，建立了“直销＋合作销售”的集成化商业销售模式。2010年，公司机票销售金额达到40.81亿元，自身营业收入达到1.7亿元，实现净利润近9400万元。 然而，随着航空公司大力发展直销模式和销售佣金率下降，以及行业巨头大力布局手机APP，公司机票代理业务受到冲击，利润空间承压。为实现业绩增长，腾邦国际开始尝试“多元化”道路，将业务迅速拓展至旅游业务和金融业务线。…