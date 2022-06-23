官宣！湖北省内这类住房允许先租后售 共有产权住房提上日程

为解决新市民、青年人特别是从事基本公共服务人员等群体的住房困难问题，湖北省住房和城乡建设厅于2022年6月22日出台《关于加快解决从事基本公共服务人员住房困难问题的实施意见》（以下简称《意见》）。 在坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”原则下，通过加大保障住房供给渠道，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，重点解决新市民、青年人特别是从事基本公共服务人员等群体的住房困难问题。 《意见》明确要求各地、各部门、各单位在摸清住房需求的前提下，通过采取购买、改建、改造、租赁、新建等多种方式，切实增加有效供给，提供多元化的租购住房产品。通过可租可售、先租后售等方式，满足住房困难群体差异化的住房需求。 《意见》列出了八种保障性租赁住房或共有产权住房供给渠道： 1.可购买商品住房，作为保障性租赁住房或共有产权住房，允许先租后售； 2.可收购符合条件且手续完备、债务清晰的在建工程项目，作为保障性租赁住房或共有产权住房，允许先租后售； 3.利用新供应国有建设用地建设保障性租赁住房或共有产权住房，允许在土地出让时明确可先租后售； 4.商品住房项目配建并移交政府持有…