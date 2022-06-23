携程：北京环球度假区搜索热度增长6倍 _ 东方财富网

6月23日消息，6月22日，北京环球度假区宣布重启，消息发布后， 携程 平台上“北京环球度假区”的关键词搜索热度增长超6倍，北京环球度假区内的酒店热度领跑北京高星酒店市场大盘。 近一周以来，北京环球度假区周边酒店预订量较上月同期增长近20%。随着北京环球度假区的“重启”，预计北京环球度假区内及周边的酒店热度将持续攀升。根据 携程 集团酒店业务部的摸排统计，截至6月22日中午，北京恢复正常开业的高星酒店超过540家，约占北京市高星酒店总量近70%。其中，已恢复早餐、午餐和晚餐堂食供应的高星酒店超过450家，约占北京已开业高星酒店总量的80%以上。已恢复自助餐的高星酒店占已开业高星酒店的近6成。 另据 携程 数据显示，与5月25日至6月8日(含端午假期)相比，6月23日至7月7日，北京旅游市场总预订量增长超一倍，其中，酒店预订量增长近九成，门票预订量增长近六倍。 专家预计，预计未来两周，北京旅游热度将高涨。 对此，携程研究院战略研究中心副主任张致宁表示，在疫情得到有效控制的背景下，北京环球度假区开放不仅能够拉动周边的泛旅游业态，以及本地旅游市场进入恢复的快车道，“北京环球度假区的‘IP效应…