携程：北京环球度假区今起恢复预售 开售2秒内门票酒店均迎来首单 _ 东方财富网

6月23日零点，北京环球度假区主题公园门票及酒店产品恢复预售。 携程 平台数据显示，开售第1秒，北京环球影城主题公园即售出恢复开园后的第1张门票；开售第2秒，就有用户下单度假区内的环球影城 大酒店 客房；开售第7秒，诺金度假酒店成交恢复预订后首单。 携程 还额外在“大片世界快乐重启”北京环球度假区专题会场派发最高立减80元优惠券，与用户共同期待快乐重启。叠加效应刺激之下， 携程 平台上，开票前1小时起，北京环球度假区的即时访问量就开始爆发，零点峰值热度较前一日增长近9倍。 携程平台数据显示，北京环球度假区的热度已于近期重启。近一周，“北京环球影城”在携程平台上的搜索热度相较上月同期增长242%。同时，度假区对周边旅游业态的带动效应也卷土重来。近一周，“北京”在携程平台的访问热度相较上月同期增长106%，北京环球度假区周边5公里范围内的酒店预订金额增长超30%。 业内人士认为，随着全国疫情形势整体平稳，以及多地学生陆续进入暑期，北京环球度假区作为华北地区标志性景点之一，恢复开园将为北京及周边旅游市场加快复苏带来利好。 据了解，北京环球影城主题公园计划于6月25日正式开放，环球影城 大酒店…