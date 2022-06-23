三亚凤凰岛房价跌幅惊人 主体公司被要求整改 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

据海南房产中介表示，“以一套58平的凤凰岛内房产为例，在2012年底至2013年中的时候，房价到达约12万元 / 平。而这套房子目前挂牌总价为245万元，单价约为4 . 22万元 / 平。” 此外，三亚凤凰岛背后的主体公司为三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司。截至去年年末，该公司资产总额约为50.40亿元，负债总额约为186.05亿元。 启信宝显示，凤凰岛国际邮轮港身披诉讼案件逾30条。在阿里拍卖平台上看到，因执行金融借款合同纠纷案，北京市第三中级人民法院将在6月15日～16日公开拍卖凤凰岛国际邮轮港持有的位于三亚市河西区的相关土地使用权及地上房屋。 6月14日，中国交建（601800）发布《关于参股公司被法院裁定受理重整公告》显示，6月10日，三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司（以下简称凤凰岛国际邮轮港）收到海南省三亚市中级人民法院送达的《民事裁定书》（2022琼02破申8号），以公司不能清偿到期债务且资不抵债为由，裁定受理债权人三亚发展控股有限公司对凤凰岛国际邮轮港进行重整的申请。 截至本公告披露日，公司持有该公司45％的股权，不属于公司合并报表范围内的企业，不涉及公司其他主营业务。进…