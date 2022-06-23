[携程:毕业生组队游增长91% 仅7%愿意带爸妈旅行] 【品橙旅游】近日，根据各地教育部门通知，2022届高考成绩将于6月23日起陆续公布，根据相关问卷调研，K歌、旅行、学习新技能成为毕业生高考后最想做的事情TOP 3，高中毕业生的自我解压和犒赏消费也逐步成为“后高考经济”中的一抹亮色，同时随着大学生毕业旅行如火如荼开展，暑期旅游市场迎来进一步升温。 6月23日，携程旅行联合酷狗音乐发布《Z世代毕业生音乐旅行方式洞察报告》，报告显示，截至6月22日，2022年高中及大学生群体毕业旅行热度同比提升28%，人均消费提升21%。主题化、体验型的旅行方式愈加受到年轻一代欢迎，打“飞的”去陌生城市看演唱会、拔草心仪影视作品的取景地、因一曲音乐到他乡寻找人间烟火——“00后”们毕业旅行的仪式感被拉满、“旅行+音乐”的方式也更加多元、有趣。 40%以上毕业生跨省游 乌鲁木齐欢迎度提升最快 近期，首批“00后”大学毕业生告别校园迎来了刷屏，毕业旅行带动的暑期旅游热也引领行业加速回暖。报告将观察视线投向高中和大学毕业生及其同龄人群的毕业“旅行+音乐”消费，试图揭秘Z世代文旅消费的偏好和趋势。 报告显示，…