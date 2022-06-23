[刚刚！陕西一密接者轨迹公布！涉及饭店、酒店、医院……有交集人员及时报备_陕西都市快报的专栏文章_微信文章_今天看啥] 刚刚华州区应疫办发布通告紧急寻找次密接密接者郭某某轨迹公布涉及饭店、酒店、医院，加油站 有交集人员及时报备2022年6月21日接华阴市协查信息反馈，华州区有1名B类密切接触者郭某某。现将郭某某的行程通告如下：6月19日20:00自驾前往柳枝镇街道干锅兄弟情缘吃饭，21:50到达子仪大街与新秦路十字雅轩致享酒店，随后再未外出。6月20日11:00自驾前往新秦路正新鸡排购物，12:00前往新华大街王先生黄焖鸡米饭就餐，16:00前往区人民医院进行核酸检测，19:00前往新秦路购买喜铺桃酥，19:11在绝味鸭脖购物，随后前往永安步行街吃饭，19:41驾车返回酒店再无外出。6月21日9:00前往区人民医院妇产科门诊就诊，检验科抽血化验，10:00前往310国道中国石化进行加油。请与上述时间行程轨迹有交集的人员看到通告后，及时向居住地、村组、社区、 文章原文内容无法展示，请购买VIP后获取原文链接； 或者 使用第三方RSS订阅工具获取原文链接