A股继续强势：大消费板块集体拉升 旅游、食品饮料股大涨_凤凰网

A股、港股市场今日延续强势，主要指数集体走高，沪指盘中涨逾1%突破3350点，创业板指涨超2%站上2800点；恒生指数涨超2%，恒生科技指数大涨超4%。 24日，A股三大股指盘中强势拉升，沪指盘中涨逾1%突破3350点，深成指盘中最高涨1.4%突破半年线；创业板指涨超2%突破2800点；截至收盘，沪指涨0.89%报3349.75点，深成指涨1.37%报12686.03点，创业板涨2.33%报2824.44点。市场持续升温，两市成交额仍维持在万亿上方；北向资金连续两日大幅抢筹，今日净买入近百亿。 港股市场表现也较为强劲，截至收盘，恒生指数收涨2.09%报21719.06点，恒生科技指数涨4.05%报4844.58点；医药、汽车股表现亮眼，药明生物、康龙化成、药明康德等涨幅均超10%；小鹏汽车盘中涨超10%，理想汽车涨超7%。 外围市场方面，亚太股市多数收涨，韩国综合指数涨2.36%报2369点；日经225指数涨1.23%报26491.97点；澳洲标普200指数涨0.74%报6576.50点。欧洲三大股指全线高开，截至发稿、德国DAX指数涨0.6%，英国富时100指数、法国CAC40指数涨…