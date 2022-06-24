茅台收复2000元！旅游、酒店板块拉升 消费复苏线活跃 关注业绩高确定性标的_板块聚焦_市场_中金在线

今日(6月24日)，三大指数继续走强，创业板指涨幅超2%，市场情绪保持火热。板块方面，旅游、酒店、家电等消费类板块大幅拉升，其中，旅游板块领涨两市，截止收盘，板块指数涨超7%，个股方面，张家界、桂林旅游、云南旅游、九华旅游、峨眉山A、丽江股份涨停，西域旅游涨近15%。此外，白酒龙头股贵州茅台今日也重返2000元关口。 注：旅游板块午后掀起涨停潮(截止24日收盘) 旅游股迎来大爆发，茅台重返整数关口 消息面，近期，多地发布政策扶持旅游业发展，加之青海、宁夏、湖北相继恢复跨省游，全国跨省游市场全线打通，利好消息也为各地旅游复苏注入了“强心剂”。目前，暑期前各地开放跨省游，疫情防控形势好转，积压已久的旅游需求在暑期预订高峰期释放。据携程数据显示，近期暑期机票订单环比增长162%，团队旅行产品订单量环比增长109%，暑期酒店的订单环比增长超五成。 中银证券指出，海南出台系列举措刺激离岛免税消费回流，提升服务及产品品控，预计将扩张消费渠道及产品品类，持续推进免税发展；酒店行业疫情稳定后复苏形势向好，叠加环境及政策利好，长周期看酒店恢复逻辑不变；OTA平台数据显示暑期游各项产品订单量表现火爆，复工…