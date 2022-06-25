多措并举刺激消费 旅游“暑期档”蓄力待发

旅游“暑期档”蓄力待发 7月，各地大、中、小学生即将迎来暑假时光。按照惯例，旅游市场将开启繁忙的“暑期档”——毕业旅行、亲子游、研学游纷纷上线。 暑期出游意愿高涨 不久前的端午节小长假，我国旅游市场呈现有序回暖态势，消费需求的有力释放增强了市场信心。业界有观点认为，端午节假期可能成为2022年旅游经济运行的转折点，并为暑期和下半年旅游经济运行奠定稳中向好、好中向优的市场基础。 端午节过后的暑期历来是游客出游高峰。“终于考完了！我要和同学们好好放松一下。”北京师范大学附属中学高三学生李嘉桐告诉记者，她和同学们已经预订了北京怀柔区的精品民宿，是一个四室一厅套房，面积300平方米，评分4.8，有用户点评说，周边风景好，房屋空间大，可以自己做饭，适合朋友聚会。“我们打算白天去周边看看风景，晚上大家一起动手做一顿丰盛的晚餐，坐在院子里一边吃着自己做的晚餐，一边仰望星空，多美！” “大、中、小学生将迎来暑假，现在暑期旅游市场已经启动，‘暑期档’带动旅游市场加速复苏的势头强劲。”去哪儿旅行网CMO黄小杰说。数据支撑着她的判断，去哪儿旅行网大数据显示，6月1日至15日，全国酒店预订量较5月后半月环比增…