旅游“暑期档”蓄力待发

今年上半年，受疫情影响，积极寻求复工的旅游业走出了一条起伏的曲线。7月，进入一年的下半场，一面是游客渴望释放的消费需求，一面是商家翘首期盼的全面复苏，两者交汇的“暑期档”能否擦出漂亮的火花，为下半年的旅游市场开启“开门红”？ 图① 游人乘观光电车在湖南省张家界市武陵源区十里画廊游玩。 吴勇兵摄（新华社发） 图② 在贵州省黔东南苗族侗族自治州，游客在体验晾晒茶青。 梁 文摄（新华社发） 图③ 在重庆市南川区，不少市民游客搭帐篷露营，亲近自然。 瞿明斌摄（新华社发） 7月，各地大、中、小学生即将迎来暑假时光。按照惯例，旅游市场将开启繁忙的“暑期档”——毕业旅行、亲子游、研学游纷纷上线。 暑期出游意愿高涨 不久前的端午节小长假，我国旅游市场呈现有序回暖态势，消费需求的有力释放增强了市场信心。业界有观点认为，端午节假期可能成为2022年旅游经济运行的转折点，并为暑期和下半年旅游经济运行奠定稳中向好、好中向优的市场基础。 端午节过后的暑期历来是游客出游高峰。“终于考完了！我要和同学们好好放松一下。”北京师范大学附属中学高三学生李嘉桐告诉记者，她和同学们已经预订了北京怀柔区的精品民宿，是一个四室一…