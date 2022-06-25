深挖“旅行+”市场，捷途X70S开创大家庭出行新业态_深圳热线

在“自驾旅行”的话题引发越来越多人关注的时候，捷途提出了进军“旅行+”细分市场的口号。6月21日，主打“旅行+”概念的新捷途X70S正式上市，新车共推出6款车型，售价8.79万-11.99万元。 自2018年推出第一款产品X70后，捷途将产品和旅行场景相结合，给消费者营造出轻松愉悦的出行氛围，受到市场广泛认可。如今，新捷途X70S的上市，也给了热爱自驾游的消费者新的选择。 记者了解到，考虑到大家庭出行的需求，捷途X70S的长宽高分别为4749/1900/1720mm，轴距为2745mm，赋予整车优异的乘坐宽裕度。后备箱纵深宽度达1300mm，高度780mm，儿童车、行李箱等大件物品的外出携带都不在话下。 值得注意的是，本次升级还增加了开放式储物盒和多功能手机槽，扶手箱储物空间也进行了扩容，大大提升了空间实用性。 除了空间上的升级外，新捷途X70S整车采用75%高强度钢笼式车身设计，车身刚性足以保证车内乘客安全。同时，车道偏离预警、盲区监测、360全景影像等智能安全和驾驶辅助功能的加入，为家人出行增添了一道无形的安全屏障。 新捷途X70S内饰整体采用了更为简洁的中控台设计，配备12.3英…