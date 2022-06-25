谁在抢食露营经济？露营野营露营装备垂钓旅游_手机网易网

要成为 露营 产业的运营商，所付出的成本是很高的，其不仅要专注于引流、服务本身，对于土地政策、装备供应、医疗救助等杂七杂八的业务要有长时间的适应和积淀，这与乘着市场东风所快速形成的产业局面无疑是矛盾的，因此资本选择慢速入场是正确的。 作者 | 木卫 编辑 | 西贝 上帝在关上一扇门的同时，势必也会打开一扇窗。 这两年，大环境面不佳，实体不振，不论是餐饮快消，还是大宗房产，亦或是长途 旅游 ，都遭受了行业的寒冬。特别是长途旅游，由于其所具有的跨地域、人员聚集等特点使得其存在与疫情防控的要求有着天然对立的矛盾，因此，长途旅游——这一在疫情前作为我国国民主要的旅游方式，在疫情后无疑受到了重创。 我们只看国内游的数据，根据国家统计局的统计，我国近年来旅游人次巅峰为2019年，旅游人次达60.1亿人次，同比增长8.4%。然而随着疫情的爆发，2020年旅游业遭受重创，全年旅游人次28.8亿人次，同比下降52.1%,；2021年，同比增长12.8%，人次回升至32.5亿人次。仍未能恢复元气。 如果说，长途旅游是疫情关掉的那扇门的话，那么短途游便是疫情打开的那扇窗。今天，笔者来聊聊近年来短途游中最亮眼…