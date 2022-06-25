龙袍街道——跟着垃圾“趣”旅行-新华网

为了深入推进龙袍街道垃圾分类宣传工作，加强对居民的正面宣传引导，提高居民的垃圾分类意识。6月23日，龙袍街道垃分办联合龙袍城管中队、天苏公司保洁员、网格巡查员、街道公众委员及城市治理志愿者带领街道内的80名中小学生共计120人开展“跟着垃圾趣旅行”主题宣传活动。 活动第一站：六合区大件分拣中心 工作人员详细讲解分类摆放的可回收物以及可回收物分别在点、站、中心的价格体系，并带领大家参观了打包机作业、大件垃圾拆解、低附加值和高附加值可回收物分拣、有害垃圾暂存等流程和作业区，大件垃圾先进行人工拆解，将可再生资源进行分离，进入分拣体系，进行二次精细分类，剩余部分进入大件垃圾破碎机破碎，“垃圾”的奇妙之旅从这里开始。 第二站：六合区垃圾分类宣传教育基地 一进馆内，学生们“自由活动”，在馆内开展垃圾分类游戏互动，观看垃圾分类短视频，体验垃圾分类VR游戏，马鞍街道垃分办工作人员通过趣味问答的形式向学生们普及分类知识，传授分类技巧，大朋友、小朋友们“玩”得不亦乐乎。 第三站：马鞍街道祥和苑小区 大家参观垃圾分类房，从分类设施到分类标准，垃圾房指导员向学生们进行了示范和讲解，并且让同学们亲自动手投放垃圾…